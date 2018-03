Prepare-se para o ''Réveillon'' chinês

Hoje, das 10 às 20 horas, no Palco da Praça da Liberdade. Com shows de academias de artes marciais, grupos de danças, apresentação de rituais e barraquinhas de comidas e artesanato típicos.

No Masp

Na quarta-feira, das 12 às 15 horas. A celebração do ano do coelho terá abertura com presença de autoridades chinesas e brasileiras, apresentações de grupos de artes folclóricas e de artes marciais, demonstrações de caligrafia chinesa, danças do dragão e do leão e distribuição de kits tradicionais, com leques, envelopes vermelhos e mensagens de prosperidade.

Na Assembleia Legislativa de São Paulo

Na quarta-feira, às 19 horas. Além de apresentações das danças do leão e do dragão, de música tradicionais e de artes marciais, a homenagem terá show da escola de samba Gaviões da Fiel, sorteio de bolsas de estudo e passagens para a China e divulgação da campanha de arrecadação de donativos para a Cruz Vermelha.