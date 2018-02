Prepare-se: hoje é dia de trânsito intenso em SP

Com a realização do 39.º GP de Fórmula 1, do último dia do Salão do Automóvel e ainda do clássico São Paulo X Corinthians no Estádio do Morumbi, São Paulo deve viver hoje um dia de trânsito digno de segunda-feira. Isso sem falar na realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com quase 250 mil inscritos prestando prova em mais de 64 endereços diferentes.

Para evitar os congestionamentos, o Estado montou um "guia de sobrevivência", com a localização dos principais pontos a serem evitados e possíveis rotas alternativas.

Para ir aos principais eventos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) sugere que, sempre que possível, seja usado o transporte público.

Prova. Os estudantes que forem prestar o Enem na zona sul de São Paulo devem redobrar a atenção para não chegar atrasado e perder a prova. Os dois endereços mais próximos de pontos problemáticos são o câmpus da Unisa, na Rua Professor Eneas de Siqueira Neto, a 4,8 quilômetros do Autódromo de Interlagos, e o câmpus da Estácio Uniradial, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1.300, a 4 quilômetros da corrida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A SPTrans vai ampliar em 20% a frota de ônibus hoje, ficando com o número de veículos igual ao de ontem, ou seja, 70% da frota total. Se não for possível usar transporte público ou táxi, a CET indica aos motoristas que procurem conhecer previamente as vias alternativas e bloqueios.

À exemplo do que aconteceu no ano passado, quando milhares de estudantes foram obrigados a fazer as provas em locais distantes de suas casas, neste ano o cenário se repetiu para alguns candidatos. Os deslocamentos mais longos para as provas vão complicar ainda mais o trânsito.

Aos estudantes, a Prefeitura de São Paulo sugere chegar ao local de prova com bastante antecedência. Já aos pais dos inscritos no Enem, a recomendação é que não estacionem em locais proibidos, na frente de guias rebaixadas, sobre a calçada ou em fila dupla.