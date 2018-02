Prepare o casaco: temperatura deve cair a até 6°C na 5ª As temperaturas na capital vão voltar a cair nesta semana. Quinta-feira promete ser um dos dias mais frios deste inverno, com mínima de 6°C e máxima de 17°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Estado, a temperatura mais baixa será de 1°C, também na quinta, em Campos do Jordão.