Preparar uma viagem ao exterior

O passaporte válido é necessário para a entrada em grande parte dos destinos, com exceção dos países do Mercosul, nos quais é possível entrar apenas portando o RG.

2. Como saber se preciso tirar um visto?

Verifique no consulado ou embaixada do país que vai visitar se é exigido visto de entrada e de que tipo. Muitos países só exigem visto para brasileiro se a permanência for maior do que 3 meses.

3. Outros documentos são necessários?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do passaporte, é comum que solicitem a passagem de ida e de volta e o voucher do hotel, entre outros documentos, para evitar a entrada de imigrantes ilegais.

4. Preciso fazer seguro-viagem?

Em alguns países, sim. Nos países europeus que assinaram o Tratado de Schengen, em 1985, por exemplo, é preciso ter uma cobertura mínima de 30 mil para a entrada.

5. Preciso comprovar o motivo da viagem?

É comum que os funcionários da imigração peçam para que você comprove o motivo de sua viagem e quanto dinheiro tem disponível para a sua permanência. Assim, é importante ter um a quantia em espécie e apresentar cartões de crédito, entre outras garantias.

Fonte: Site Finanças Práticas