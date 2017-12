Prêmios principais da Dupla Sena acumulam

Ninguém acertou as faixas principais de premiação do concurso 766 da Dupla Sena, sorteada nesta terça-feira, 9, e o valor acumulado para a Sena do Primeiro Sorteio é de R$ 877.835,50.

A Quina do Segundo Sorteio teve 35 acertadores e distribuirá a cada um R$ 2.452,01. A Quadra, com 1.623 acertadores, vai pagar premiação individual de R$ 75,53. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado dia 12, é de R$ 1 milhão.

Os números sorteados foram:

Primeiro sorteio: 09 - 17 - 38 - 39 - 41 - 50

Segundo sorteio: 02 - 03 - 06 - 30 - 45 - 50