Prêmio valoriza personalidades negras além do samba e futebol

Instituído pela ONG Afrobras, o prêmio está na oitava edição, tem como objetivo valorizar a atuação do negro e abre a semana da Consciência Negra - cuja data foi celebrada ontem. "É uma maneira de dizer o país que queremos, um país que respeite e valorize essa representação da sociedade brasileira", afirma José Vicente.

Ele diz que a premiação foi pensada para quebrar estereótipos em relação ao negro. "As pessoas tinham muita dificuldade em identificar uma grande personalidade negra que não fosse do universo do samba, pagode ou futebol", diz.