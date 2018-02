Prêmio Paladar elege os melhores pratos da cidade

A entrega do Prêmio Paladar 2012 reuniu na noite de ontem chefs, restaurateurs e personalidades da gastronomia em uma festa para 400 convidados em Moema, zona sul. Como na edição do ano passado, a apresentação foi do ator Dan Stulbach.

Foram revelados os melhores pratos da cidade em oito categorias (veja abaixo a lista completa) e os vencedores das seis blitze feitas por júris relâmpagos.

Uma novidade desta edição foi a escolha de 12 pratos clássicos da capital para serem homenageados, como a bisteca do Sujinho e o polpetone do Jardim de Napoli. Os prêmios especiais de personalidade gastronômica e de produto do ano foram para Alex Atala e para o pão de fermentação natural. Na votação popular pela internet, o pudim do restaurante AK Vila, de Andrea Kaufmann, foi escolhido o melhor da cidade entre 34 candidatos.

Os convidados puderam conhecer também as três leitoras que fizeram parte do júri dos melhores do ano.

O Prêmio Paladar escolhe os pratos que, juntos, formam o menu degustação da cidade. Desde a primeira edição, em 2006, ele estabeleceu novo parâmetro para avaliações em São Paulo: não há voto de memória, todos os jurados provam todos os pratos e todas as refeições são pagas pelo Paladar. Antes, nenhum outro prêmio do gênero pagava as contas dos jurados ou exigia provas de que os restaurantes haviam sido visitados. Ao longo do ano, a lista de pratos é elaborada até se chegar aos finalistas, que são provados pelo júri, formado por jornalistas do Paladar, gourmets convidados e jurados-leitores.

Revista. Circula amanhã em São Paulo e cidades próximas uma edição especial do Paladar. Em formato de revista e com 116 páginas, ela traz os resultados do prêmio e um roteiro de restaurantes. A partir de hoje, porém, a cobertura completa do prêmio já pode ser conferida no blog do Paladar (blogs.estadao.com.br/paladar). Todos os concorrentes e vencedores também podem ser vistos no site www.estadao.com.br/revistapaladar.