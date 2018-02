Prêmio já foi parar no STJ Antes, os vencedores de apostas coletivas dependiam da boa-fé dos colegas e do registro correto do bilhete. No caso mais grave, em fevereiro de 2010, uma funcionária de lotérica em Nova Hamburgo (RS) esqueceu de registrar o bolão, que seria ganhador da Mega-Sena.