Prêmio de R$ 194,3 milhões fica abaixo do previsto, mas continua recorde A Mega-Sena da Virada - marcado para ser sorteada às 20h de ontem na Praça da República, em São Paulo - deu ao ganhador o prêmio principal de R$ 194.395.200,03, o maior já entregue por uma loteria brasileira. O recorde anterior, de R$ 144,9 milhões, foi registrado no réveillon do ano passado. O valor, entretanto, ficou abaixo da última estimativa divulgada pela Caixa Econômica Federal. Anteontem, a instituição previa uma premiação acima de R$ 200 milhões.