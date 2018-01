Pregão para pôr Wi-Fi em praça será quinta A Prefeitura de São Paulo marcou para quinta-feira o pregão eletrônico para contratação de serviços de acesso à internet por sistema Wi-Fi para 120 praças da capital. Inicialmente, a disputa deveria ter ocorrido no dia 27, mas as empresas interessadas afirmaram que seria necessário um prazo maior para o levantamento dos custos dos serviços. O contrato de três anos é de R$ 70 milhões. Assim que os contratos com as empresas vencedoras forem assinados, a previsão é que os trabalhos de implantação do serviço sejam iniciados em 30 dias. Em agosto, a Prefeitura iniciou teste na Praça Dom José Gaspar.