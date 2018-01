Prefeitura volta a fechar bancas da Feirinha da Madrugada Menos de duas semanas depois de iniciar a reabertura das lojas da Feira da Madrugada, no pátio no Pari, região central da capital, a Prefeitura de São Paulo voltou a fechar e interditar boxes que funcionavam no local, na manhã de ontem. Alguns lojistas obrigados a fechar tinham o selo de adequação, ou seja, já haviam cumprido uma exigência feita pela administração municipal.