Prefeitura volta a divulgar salários em site A Prefeitura de São Paulo voltou a divulgar nesta semana a lista de servidores e salários no site De Olho nas Contas. A Justiça, que havia determinado no último dia 5 a retirada da relação da internet, autorizou o município a manter as listas até que a Federação das Associações Sindicais e Profissionais de Servidores da Prefeitura (Fasp) apresente os nomes dos associados que deverão ser suprimidos.