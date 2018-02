Prefeitura vai trocar piso de vidro do mezanino A Prefeitura de São Paulo vai trocar o piso de vidro do mezanino do Mercado Municipal, no centro. A estrutura foi instalada na restauração do prédio, em 2004, e tem rachaduras. Para iniciar a obra ainda este ano, o prefeito Gilberto Kassab espera escolher, até julho, projeto por meio de um concurso que deve envolver as faculdades de arquitetura da cidade. "Esse piso não é adequado", disse Kassab, que vistoriou ontem o local. Ao menos 35 placas de vidro estão rachadas, segundo a Prefeitura. O arquiteto e professor Pedro Paulo de Melo Saraiva, autor do projeto de restauração do mercado, diz que o piso trincou porque o material usado não foi de boa qualidade.