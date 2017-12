Prefeitura vai reduzir velocidade no Corredor Norte-Sul

SÃO PAULO - A partir de setembro as avenidas Interlagos, Washington Luiz, Moreira Guimarães, Rubem Berta, Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, que formam o corredor Norte-Sul, passando pela região central da cidade, terão a velocidade reduzida de 70 km/h para 60 km/h. Nos trechos onde há faixas exclusivas de ônibus a máxima será de 50 km/h. Assim como nas Marginais, a medida tem como objetivo reduzir a quantidade de acidentes e mortes no trânsito de São Paulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ainda não divulgou detalhes da redução nem como a diminuição será aplicada ao longo do eixot.