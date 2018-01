Prefeitura vai reduzir velocidade na Faria Lima, JK e outras 7 vias

SÃO PAULO - Mais nove vias da cidade de São Paulo terão a velocidade máxima reduzida de 60 km/h para 50 km/h a partir desta sexta-feira, 9. Entre as que sofrerão a mudança no limite regulamentado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), estão as Avenidas Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste, e Presidente Juscelino Kubitschek, na zona sul.

Os outros locais atingidos são: Rua dos Pinheiros, Avenida Hélio Pellegrino, Rua Inhambu, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, além dos Túneis Sebastião Camargo, Tribunal de Justiça e Ayrton Senna. Segundo a Prefeitura, a nova política de velocidade máxima na capital tem como objetivo reduzir o número de acidentes de trânsito e diminuir a quantidade de vítimas mortas ou feridas.

No sentido Itaim, a Avenida Brigadeiro Faria Lima terá velocidade máxima de 50 km/h em um trecho de 4,6 quilômetros, da Rua Cunha Gago até a Avenida Hélio Pellegrino. Já no percurso entre a Avenida Pedroso de Moraes até a Cunha Gago, o limite será de 40 km/h por se tratar de área escolar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no sentido Pinheiros, o limite será de 50 km/h entre a Avenida Hélio Pellegrino e a Rua Padre Garcia Velho, e de 40 km/h da Padre Garcia Velho à Avenida Pedroso de Moraes.

A Avenida Presidente Juscelino Kubitschek terá nova regulamentação de 50 km/h em um trecho de três quilômetros, entre a Avenida das Nações Unidas e a Avenida Santo Amaro.

Outras vias. A Rua dos Pinheiros sofrerá redução para 50 km/h entre a Rua Maria Carolina e a Avenida Rebouças. Da Faria Lima até a Rua Maria Carolina, que é área escolar, o limite será de 40 km/h.

Na Avenida Hélio Pellegrino, a velocidade máxima de 40 km/h continua entre a Faria Lima e a Rua Professor Atílio Innocenti. Desse ponto até a Rua Inhambu, passa ser de 50 km/h.

O Túnel Ayrton Senna vai ter a velocidade reduzida em toda sua extensão. No Túnel Sebastião Camargo, a mudança é das Rua das Magnólias à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. No Túnel Tribunal de Justiça, o limite passa a ser de 50 km/h entre a Juscelino Kubitschek e a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Já na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade a nova regulamentação valerá para o trecho entre as Avenidas Santo Amaro e República do Líbano.