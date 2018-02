Prefeitura vai pagar R$ 26 mi por projeto de iluminação

A assinatura do contrato, porém, depende de autorização do Tribunal de Contas do Município (TCM). O encerramento da licitação foi publicado ontem no Diário Oficial da Cidade - apenas um consórcio apresentou proposta e foi o vencedor. O TCM havia enviado ofício à Prefeitura em junho pedindo a suspensão do certame por causa de possíveis irregularidades. A Prefeitura já se justificou e espera que a autorização para a contratação saia nos próximos dias.

A empresa contratada terá 18 meses para apresentar um projeto de iluminação de destaque para algumas das principais atrações turísticas e históricas no centro da cidade, como a Catedral da Sé, Largo São Francisco, Pátio do Colégio, Viaduto do Chá e Igreja da Consolação. A previsão é de que cerca de 3.900 novos pontos de luz sejam instalados para valorizar as formas e a arquitetura desses locais. Também é responsabilidade da contratada providenciar a autorização dos órgãos de patrimônio para a mudança na iluminação - a maioria é tombada.

Uma das novidades previstas é a instalação de projetores e iluminação cenográfica com telas de LED nos edifícios e nas ruas do centro. Atenção especial será dada também às faixas de pedestres. A previsão é de que tudo esteja pronto até 2014.