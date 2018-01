Prefeitura vai multar quem desperdiçar água

A estiagem de quase três meses em Altinópolis obrigou a prefeitura a proibir o uso de água da torneira para lavar calçadas e veículos. Quem descumprir a medida pode ser multado em 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs), cerca de R$ 103. O abastecimento de água é monitorado constantemente na cidade. Também em Altinópolis, a Cachoeira da Gruta do Itambé, ponto turístico do município, com 50 metros de queda-d"água, secou totalmente. O Rio Sapucaí baixou 1,5 metro.