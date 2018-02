Prefeitura vai interditar locais considerados inseguros em São Paulo

Texto atualizado às 22:04. A Prefeitura afirmou que vai interditar casas noturnas que não foram aprovadas na vistoria do Corpo de Bombeiros. A ação foi iniciada depois da divulgação dos nomes das casas, antecipada pelo estadão.com.br. Possuir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é obrigatório para qualquer estabelecimento abrir as portas. Sem o documento, não é possível obter o alvará de funcionamento, dado pela Prefeitura. As fiscalizações começaram em espaços considerados “locais de reunião” na área das subprefeituras da Sé, Pinheiros, Vila Mariana e Santo Amaro. Nessa categoria, se enquadram espaços com lotação igual ou superior a 250 pessoas, como casas noturnas, teatros e igrejas. Lista dos estabelecimentos considerados inseguros pelos Bombeiros O Corpo de Bombeiros divulgou hoje a lista das 26 estabelecimentos considerados inseguros na capital paulista. A relação inclui boates, teatros, igrejas, bares, restaurantes e escola de samba. Os endereços foram vistoriados pela corporação na operação Prevenção Máxima, anunciada pelo governo estadual para averiguar as condições de segurança dos chamados locais de reunião na capital. Das 26 casas, 24 não têm sequer o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento básico para solicitar o alvará de funcionamento. As outras duas apresentaram irregularidades no cumprimento das regras definidas após obtenção do documento. Confira os endereços:

-Igreja

Araritaquaba, 01

-Buffet

Rua Padre Otávio, 1324

-Sociedade Filarmônica Lyra

R Otávio Tarquínio de Sousa, 848

-Bar e Restaurante Topless

Rua Das Flores, 63

-Inferno

Rua Augusta, 501

O QUE DIZ A CASA: Gostaríamos de informar que o Inferno Club possui alvará de funcionamento e ao contrário do que a matéria diz, a operação prevenção máxima ainda não visitou a casa. Todas as medidas para tirar o AVCB já foram tomadas e estamos apenas aguardando a inspeção dos bombeiros para que a situação seja regularizada.

-Villa Bisutti

Rua Quatá, 579

O QUE DIZ A CASA: “Nosso Espaço de Eventos possui Alvará definitivo da Prefeitura de São Paulo, assim como o AVCB do Corpo de Bombeiros. O mesmo encontra-se em período de renovação junto ao órgão responsável que fez a vistoria na data de 29/01, que teve como resultado o pedido de documentações adicionais devido aos últimos acontecimentos em Santa Maria/RS. Nossa Empresa já está providenciando todos os documentos necessários para remarcação da vistoria que deverá acontecer nos próximos 15 dias, onde nesse momento teremos certamente a aprovação e renovação do AVCB, pois inclusive nosso projeto dentro do Corpo de Bombeiros já está aprovado.”

-Santa Aldeia

Rua Funchal, 500

O QUE DIZ A CASA: O estabelecimento afirma que cumpre todas as normas de segurança exigidas e já solicitou a renovação do AVCB.

-Comedians

Rua Augusta, 1131

O QUE DIZ A CASA: Segundo a assessoria de imprensa da casa, a vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros nesta semana não apontou problemas relacionados à segurança. A casa, no entanto, reconhece que não possui o AVCB, mas que o pedido para obtenção do documento já foi feito.

-Carioca Club

Cardeal Arcoverde, 2899

O QUE DIZ A CASA: Rogério Leonetti, advogado do Carioca Club, apresentou o AVCB da casa por email, que ainda está dentro do prazo de validade. “Dizer que tem alguma pendência, uma luz queimada, ok, mas não estamos irregulares”, argumenta.

-D-Edge

Alameda Olga, 160

O QUE DIZ A CASA: Foi contatado pela reportagem e ainda não respondeu

-Centro do Professorado Paulista

Avenida Morumbi, 4884

O QUE DIZ A CASA: Os responsáveis dizem que já providenciaram a reforma necessária para obtenção do documento e que o local é seguro.

-Little Darling

Rua Iraí, 229

O QUE DIZ A CASA: A boate reconhece que terá de fazer adaptações após vistoria do Corpo de Bombeiros para obter o AVCB. As mudanças dizem respeito às saídas.

-Clube Atlético Ypiranga

Rua do manifesto, 475

O QUE DIZ A CASA: Clube afirma que já deu entrada no pedido de renovação do AVCB. O documento está pendente porque falta apresentar um laudo elétrico, já contratado.

-Bar do Chico

Rua Vieira De Morais, 186

-Zanzibar

Avenida Cruzeiro Do Sul, 3424

O QUE DIZ A CASA: “Os bombeiros vieram aqui na quarta-feira e eu acompanhei a visita. Eles viram que o auto de vistoria que estava afixado na parede estava vencido. Mas eu tenho um válido até 17 de maio de 2013, só que estava na minha gaveta. Mostrei para eles. Não estou irregular”, diz o proprietário do bar, José Itamar de Sena.

-Arena Beer Bar

Av Nova Cantareira, 4055

-Lanchonete Dizzy

Praça Santo Eduardo, 206

-Pizzaria Razzi

Rua Inacio Luis da Costa, 2162

O QUE DIZ A CASA: Informou que já providenciou o pedido de vistoria dos bombeiros, de reparos na porta de emergência e luz de segurança.

-Rosas de ouro

Avenida Cel Euclides Machado, 1066

-Igreja Evangélica Vida Nova Projeto Salvação

Rua Dr João Inácio Teixeira, 78

O QUE DIZ A CASA: Ninguém atendeu às ligações.

-Villa Sertaneja

Avenida Oliveira Freire 238

-Varandas Chopps

Estrada de Itapecerica, 8010

O QUE DIZ A CASA: Nenhum responsável estava na casa para comentar o assunto.

-Danceteria Mix

Avenida Fiorelli Peciccacco, 219

-Templo Religioso

Acesso à Avenida Celso Garcia,2725

-Bar e Restaurante

Avenida Amador Bueno da Veiga, 400

-Boate

Avenida João XXIII, 800