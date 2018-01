Prefeitura vai exigir diesel menos poluente

A Petrobrás Distribuidora pode ser autuada em R$ 100 mil mensais por causa do fornecimento de diesel do tipo S-500, com maior teor de enxofre, para os ônibus paulistanos. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) autorizou o fornecimento em caráter excepcional para que a frota não ficasse desabastecida. O uso do S-500 descumpre acordo judicial assinado em 2008. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente vai exigir que a fornecedora restabeleça a entrega do diesel S-50, menos poluente.