Prefeitura vai desapropriar três cinemas

Três dos principais cinemas da antiga Cinelândia Paulistana - que chegou a abrigar 30 salas no centro da capital entre as décadas de 1930 e 1950 - devem ser restaurados e transformados em salas de espetáculos públicas. O Estado antecipou o projeto em maio do ano passado.

Na abertura da 34.ª Mostra de Cinema de São Paulo, anteontem, o secretário municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil, confirmou projeto de desapropriação dos cinemas Art Palácio, Ipiranga e Marrocos, num plano que revitalizaria a região entre as Avenidas Ipiranga e São João e o Largo do Paiçandu. Nos últimos dois anos, os três espaços foram declarados de utilidade pública pela Prefeitura.

O Art Palácio, inaugurado em 1931 com projeto do arquiteto Rino Levi, será transformado numa casa apenas para shows e espetáculos musicais, inspirada no Radio City Music Hall, de Nova York. Localizado ao lado da Galeria do Rock, o antigo cinema de 3.119 lugares está em fase final de desapropriação - R$ 7,1 milhões já foram depositados aos proprietários e a Secretaria Municipal de Cultura aguarda imissão de posse pela Justiça.

O Cine Ipiranga, também projetado por Levi e inaugurado em 1943 no térreo do antigo Hotel Excelsior, terá sua função mantida: no projeto da Cultura, será transformado em cinema municipal "de grande porte" - apto a receber pré-estreias do circuito comercial, por exemplo.

Inaugurado em 1952 e considerado na época o cinema mais luxuoso do País, o Cine Marrocos será transformado em sala pública de teatro. Nos andares acima está prevista a instalação da sede da Secretaria Municipal de Educação. No caso dos cines Ipiranga e Marrocos, hoje fechados, não há prazo para a desapropriação. A Prefeitura prepara as plantas para iniciar os processos.