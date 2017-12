Prefeitura vai demitir suspeitos corrupção

SÃO PAULO - A Prefeitura deve começar a demitir os servidores suspeitos de enriquecimento ilícito descobertos a partir do cruzamento de dados de renda e patrimônio pessoal acumulado na vida pública. Serão ao menos 40 demissões nos próximos dias.

A mudança é uma determinação do prefeito Fernando Haddad (PT) e ocorre depois de o Estado revelar que dois fiscais da Máfia do Imposto sobre Serviços (ISS), Amílcar José Cançado Lemos e Fábio Camargo Remesso, ainda recebem salários públicos, mais de um ano depois da descoberta do esquema.

Até agora, a Controladoria-Geral do Município (CGM) fazia um processo interno que era encaminhado à secretaria onde o servidor suspeito estava lotado. A pasta então se encarregava de demitir o servidor, mediante envio do caso para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Com a mudança, a CGM já recomendará a demissão à Negócios Jurídicos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo trâmite, já chamado de "via rápida" ou "faixa exclusiva", deverá resultar em aumento dos processos judiciais contra a Prefeitura.