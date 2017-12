Prefeitura vai criar faixa de ônibus em ruas paralelas à Paulista

SÃO PAULO - Até o fim de maio, a Prefeitura de São Paulo vai criar uma faixa exclusiva para ônibus aos domingos nas ruas paralelas à Avenida Paulista. Entre 10h e 18h, período em que a via permanece fechada para veículos e aberta para pedestres, a Alameda Santos e a Rua Cincinato Braga - que se transforma em São Carlos do Pinhal - vão ganhar uma faixa à direita somente para o tráfego dos coletivos.

O projeto está em fase de conclusão na Companhia de Engenharia do Tráfego (CET). “Já está no departamento de sinalização para executar”, disse o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, nesta quarta-feira, 4.

Na Alameda Santos, para que os ônibus possam circular livremente na faixa da direita, a Prefeitura vai retirar zona azul, estacionamentos de bicicleta, pontos de táxi e caçamba. A estratégia é resolver o gargalo formado nas ruas paralelas com o bloqueio da Paulista para veículos aos domingos.

“Estamos tirando e arrumando um outro lugar para estacionamento de bicicleta, ponto de táxi e zona azul, para deixar livre aos ônibus no domingo. Tem um pequeno congestionamento de carros e ônibus ali. Se você tem uma faixa que não é usada em função de ponto de táxi ou de bicicleta, pode eventualmente levá-los para as transversais e, assim, liberar ônibus”, explicou o secretário.

Tatto defende que o trânsito vai melhorar a fluidez inclusive dos carros, já que não disputarão mais espaço com os ônibus. “Nossa experiência com intervenções em faixas exclusivas demonstrou que melhora a fluidez para carro porque, no gargalo, o ônibus tem o lugar dele. Quando você libera uma faixa para ônibus, a circulação melhora para todos”, afirmou.

A medida faz parte do programa Resgate ao Ônibus, com o objetivo de retirar os ônibus do congestionamento. Aos domingos, 17 linhas de ônibus trafegam na Alameda Santos e 15 percorrem a Rua Cincinato Braga.

LINHAS DE ÔNIBUS

Alameda Santos

107T/10 “Metrô Tucuruvi - Terminal Pinheiros”

175P/10 “Metrô Santana - Ana Rosa”

477A/10 “Sacomã - Term. Pinheiros”

478P/10 “Sacomã - Pompéia”

508L/10 “Term. Princesa Isabel - Aclimação” (Circular)

669A/10 “Term. Santo Amaro - Term. Princesa Isabel”

715M/10 “Jd. Maria Luiza - Lgo. da Pólvora”

857P/10 “Terminal Campo Limpo - Paraíso”

857R/10 “Term. Campo Limpo - Aclimação”

874T/10 “Ipiranga - Lapa”

875A/10 “Aeroporto - Perdizes” (via Aratãs)

875H/10 “Term. Lapa - Metrô Vila Mariana”

875M/10 “Aeroporto - Metrô Barra Funda”

917H/10 “Terminal Pirituba - Metrô Vila Mariana”

917M/10 “Morro Grande - Metrô Ana Rosa”

930P/10 “Terminal Pq. Dom Pedro II - Terminal Pinheiros”

975A/10 “Vila Brasilândia - Metrô Ana Rosa”

Total 17 linhas

Rua Cincinato Braga

175P/10 “Metrô Santana - Ana Rosa”

477A/10 “Sacomã - Term. Pinheiros”

478P/10 “Sacomã - Pompéia”

6412/10 “Paraisopolis - Paulista” (Circular)

669A/10 “Term. Santo Amaro - Term. Princesa Isabel”

805L/10 “Term. Princesa Isabel - Aclimação” (Circular)

857P/10 “Terminal Campo Limpo - Paraíso”

857R/10 “Term. Campo Limpo - Aclimação”

874T/10 “Ipiranga - Lapa”

875A/10 “Aeroporto - Perdizes” (via Aratãs)

875H/10 “Term. Lapa - Metrô Vila Mariana”

875M/10 “Aeroporto - Metrô Barra Funda”

917H/10 “Terminal Pirituba - Metrô Vila Mariana”

917M/10 “Morro Grande - Metrô Ana Rosa”

975A/10 “Vila Brasilândia - Metrô Ana Rosa”

Total 15 linhas