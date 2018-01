Prefeitura vai cobrar explicações de ao menos 60 construtoras A Prefeitura informou que vai notificar 60 construtoras para prestar esclarecimentos sobre o Imposto sobre Serviços (ISS). As convocações estão previstas para as próximas três semanas, e o número de empresas chamadas ainda pode crescer. "Essas 60 são apenas as primeiras empresas a serem notificadas. A auditoria não vai acabar neste período, e se prevê que a velocidade de notificações aumente conforme o grupo avançar no trabalho", afirmou a Prefeitura, em nota.