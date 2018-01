Prefeitura vai analisar relatório da Infraero

A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que vai se manifestar nesta segunda-feira sobre o relatório entregue anteontem pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) a respeito das exigências ambientais impostas ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Uma liminar concedida anteontem pela Justiça Federal em São Paulo impede a administração municipal de multar a estatal pelo descumprimento da ordem para alterar o horário de funcionamento do aeroporto. A decisão é válida até o dia 10 deste mês, quando deverá ser julgado o mérito da ação ajuizada pelos advogados da Infraero. A Prefeitura exige que o horário de funcionamento do aeroporto seja reduzido das 6 às 23 horas para das 7 às 22 horas. Aos domingos e feriados, Congonhas operaria apenas das 9 às 22 horas. De acordo com a Infraero, tais mudanças impactariam em 12% o fluxo de aviões do terminal.