Prefeitura vai ampliar rodízio em SP nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Por causa do jogo entre Coreia do Sul e Bélgica, nesta quinta-feira, 26, em Itaquera, o rodízio municipal de veículos será ampliado novamente, segundo a Prefeitura, para os carros com placas final 7 e 8. Assim como na última segunda-feira, a restrição vale das 7h às 20h.

De acordo com a vice-prefeita Nádia Campeão (PC do B), o objetivo é reduzir os impactos no trânsito de São Paulo, principalmente porque, por causa da partida às 17h, a Radial Leste será interditada das 10h às 21h.

As faixas exclusivas de ônibus também voltam a funcionar de forma integral em toda a cidade. No próximo dia 1.º, quando o estádio recebe um jogo das oitavas de final, também haverá ampliação do rodízio e do horário de funcionamento das faixas de ônibus à direita.

“Continua a orientação, sobretudo para as pessoas da zona leste, de usar mais o transporte coletivo para que o impacto seja menor”, afirmou Nádia.

Novamente, a Avenida José Pinheiros Borges, que liga a arena à Estação Artur Alvim, será fechada para os carros dando prioridade aos ônibus.

“As pessoas já perceberam que em situações extraordinárias elas precisam colaborar mais com a cidade. É razoável (a medida) para ter uma melhor condição de circulação da cidade sem ter o feriado”, disse a vice-prefeita.

Há uma semana a Câmara rejeitou o pedido da Prefeitura em decretar feriado na segunda-feira, dia em que a Radial Leste também foi interditada para a partida entre Holanda e Chile, com a agravante do jogo do Brasil no final da tarde.

Por causa da falta de apoio dos vereadores, a Prefeitura precisou ampliar o rodízio, restringir os carros em faixas exclusivas nos horários permitidos e decretar ponto facultativo para os servidores municipais.

Nesta quinta-feira, a interdição da Radial Leste começa logo no final do horário de pico (10h), mesmo horário em que os carros restritos pelo rodízio municipal são liberados para rodar. Nádia também afirmou que a medida pode reduzir em 20% a quantidade de veículos nas ruas.

As mudanças serão publicadas no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira. Já as alterações válidas para o dia 1.º serão regulamentadas um dia antes.

Experiência. Na manhã desta terça-feira, durante uma coletiva, o prefeito Haddad classificou como positivas as mudanças feitas no trânsito na última segunda-feira. “A percepção nossa é que funcionou muito bem. Uma hora antes do jogo estávamos sem nenhum congestionamento. Foi exemplar.”

A repetição da medida só foi informada no início da noite. Pela manhã, Haddad havia afirmado apenas que os jogos seguintes seriam avaliados.