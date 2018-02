Prefeitura troca chefia da Feira da Madrugada A Prefeitura trocou ontem o comando da Feira da Madrugada, na região do Brás, definida pelo ex-prefeito Gilberto Kassab como um local "dominado pelo crime". Saiu o coronel José Roberto Fonseca. No lugar, entrou Antonio Crescenti, que acumula o cargo de chefe de gabinete da Secretaria das Subprefeituras. Ele se reuniu com o antigo administrador e a Comissão de Comerciantes da Feira da Madrugada do Pátio do Pari (Cofemapp), acusados por outros camelôs da feira de venda irregular de bancas. A comissão e o coronel negam. A pasta afirma que fiscalizará irregularidades e vai recompor um grupo gestor do local.