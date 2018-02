Prefeitura rompe contrato milionário e parques de SP ficam sem seguranças

A administração municipal afirma que decidiu romper o contrato depois de constatar repetidas faltas de funcionários da GSV Segurança e Vigilância Ltda. - a reportagem flagrou ontem guaritas vazias nos Parques do Ibirapuera, Trianon e Anhanguera. A GSV foi contratada em 2008, por cerca de R$ 15 milhões, para cuidar dos parques municipais, mas atualmente passa por processo de recuperação judicial - medida legal para evitar a falência. Por causa desses problemas econômicos, funcionários não têm recebido pagamento e vários abandonaram seus postos nos últimos meses, deixando os parques paulistanos mais inseguros.

A Prefeitura já aplicou diversas multas contra a empresa. A principal irregularidade constatada foi o "número elevado" de faltas de vigias e postos de segurança descobertos em tempo integral. Além disso, a GSV foi autuada por não apresentar comprovantes de pagamentos de benefícios sociais e plano de saúde para seus funcionários.

Os contratos firmados com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente serão rescindidos na quinta-feira. E a normalização da situação vai depender da região onde os parques estão localizados.

Nos chamados agrupamentos sul e leste, que compreendem parques como Alfredo Volpi, no Morumbi, o Guarapiranga, nas margens da represa, e o Piqueri, próximo do Rio Tietê, o pregão para contratar uma nova empresa foi publicado apenas no mês passado. Mas acabou suspenso por deliberação do Tribunal de Contas do Município e não há prazo para que seja retomado. O mesmo vale para o Ibirapuera, que forma sozinho um agrupamento.

Fim do ano. Já os parques dos agrupamentos centro-oeste e norte - onde estão os Parques Trianon, na Paulista, o Aclimação, no centro, e o Anhanguera, o maior da cidade, na zona norte - deverão receber novos seguranças apenas em novembro. A abertura das propostas de empresas interessadas está marcada para o dia 31 deste mês.

A Secretaria do Verde informou que, até que os processos sejam finalizados, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) vai reforçar a segurança nos parques. Segundo a pasta, a Polícia Militar também vai fazer rondas com maior frequência./ COLABOROU DENIZE GUEDES