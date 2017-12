Prefeitura retoma a instalação de novas faixas de ônibus A Prefeitura de São Paulo retoma hoje a criação de novas faixas exclusivas de ônibus. Ao todo, os coletivos vão ter prioridade em 3,6 quilômetros de vias nas regiões da Lapa, na zona oeste, e na Freguesia do Ó, na zona norte. As faixas vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 às 20 horas e, aos sábados, das 6 às 14 horas. Só na Freguesia do Ó vão ser mais 800 metros para os coletivos nas Avenidas Santa Marina (entre as ruas Jovaraú e da Balsa) e Nossa Senhora do Ó (entre a Rua da Balsa e a Avenida Inajar de Souza). Outros 1,1 km de faixas serão na Lapa, nas Ruas Monteiro de Melo, Jeroaquara e Trajano.