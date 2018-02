Prefeitura retira 12 pessoas de cracolândia na zona norte do Rio

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) retirou 12 moradores de rua no Parque União, na zona norte do Rio, neste domingo. Todos são adultos.

As equipes atuaram no local em conjunto com 22º BPM (Maré) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A SMAS realiza duas operações diárias no Parque União, desde a última quarta-feira. As pessoas recolhidas foram encaminhados para abrigos do município.

Desde o início das ações conjuntas, em março, a SMAS já realizou 31 operações nos principais pontos de consumo de drogas do Rio. No total, 1.500 pessoas foram retiradas das ruas (1.231 adultos e 269 crianças e adolescentes).