Prefeitura recolhe inservíveis descartados na Vila Prudente

A Operação Cata-Bagulho, da prefeitura de São Paulo, vai passar pelas ruas da região de São Lucas, no Bairro da Vila Prudente, neste sábado, 13. Na última passagem pela equipe que recolhe materiais inservíveis, como móveis, utensílios não recicláveis e eletrodomésticos descartados, recolheu 16 toneladas de material.

O percurso começa às 7h na Avenida Professor Luis Ignácio de Anhaia Mello. Segue à direita na Rua José Antonio Fontes, depois pela Av. do Oratório, Av. Morais Costa, Rua Arroio Bonito, entra novamente à direita na Av. Marginal do Oratório, depois na Rua Igarapé dos Anjos, segue pela Rua Salvador Mota, Rua Fórmio, Rua Hiléia Amazônica, volta à Av. do Oratório, direita na Rua Monsenhor José de Azevedo, até retornar à Av. Prof. Luis Ignácio de Anhaia Mello por volta das 11h.

Os moradores devem atentar para a organização do material inutilizado, para não obstruir as vias e não misturar os inservíveis com lixo. O serviço ocorre em outros pontos da cidade. Para conferir o calendário de operações, acesse o site da Prefeitura de São Paulo.