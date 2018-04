Prefeitura recolhe 7,5 toneladas de lixo na região da Cracolândia

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo recolheu nesta terça-feira 7,5 toneladas de resíduos espalhados pelas principais vias da região da Cracolândia, no centro de São Paulo, especialmente nas imediações das alamedas Cleveland e Dino Bueno e Rua Helvétia.

Trabalharam na retirada do entulho cerca de 75 pessoas da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, que atuaram na remoção do lixo e do entulho acumulado. Bueiros e as ruas da região passaram por lavagem completa. Para isso, foram utilizados nove veículos entre caminhões-pipa, coletores e tratores com pá carregadeira.

Tráfico. A ação de limpeza foi realizada durante a ação de combate ao tráfico de drogas na região. Até o momento, três pessoas foram presas.

Duas pessoas foram presas em flagrante com 40 pedras de crack e 19 trouxinhas da droga. Uma pessoa procurada pela Justiça foi encaminhada ao 8° DP, no Brás. Outros três suspeitos foram conduzidos para averiguação na delegacia. Foram apreendidos um radiocomunicador, duas metralhadoras de brinquedo, dez carcaças de moto e cachimbos improvisados para o consumo de crack.