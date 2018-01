Prefeitura realiza Operação Entulho na cidade de SP

Duas pessoas foram detidas quando se preparavam para despejar entulho em Pirituba

SÃO PAULO - Fiscais das subprefeituras da capital paulista, com o Auxílio da Polícia Civil, realizam, desde o final da noite de quinta-feira, 18, a "Operação Entulho", com a finalidade de flagrar pessoas que descartam lixo e entulho pelas vias da cidade.

Este material, muitas vezes, acaba entupindo bocas-de-lobo e é apontado como agravante para a formação dos alagamentos que acontecem a cada temporal que desaba na cidade. Um balanço definitivo sobre a operação será divulgado somente na manhã desta sexta-feira.

Por volta das 2h45, em um terreno particular, na altura do nº 936 da Rua Torres de Oliveira, no Jaguaré (zona oeste), área administrada pela Subprefeitura da Lapa, a fiscalização flagrou o descarte de toneladas de entulho despejados por caminhões que transportam caçambas. Havia no local cerca 60 caçambas e pelo menos oito caminhões. Não é a primeira vez que o terreno é alvo da fiscalização. Apesar do entulho não estar em via pública, mas sim em um terreno particular, a área está em situação irregular.

Já em Pirituba, região noroeste, os fiscais apreenderam um caminhão Ford F-7000 amarelo, conduzido por dois homens, que se preparavam para despejar toneladas de entulho na Rua José Peres Campelo, ao lado da estação Piqueri da CPTM. Os infratores foram detidos e encaminhados a 2ª Delegacia de Saúde Pública do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), no centro. O veículo e o entulho foram apreendidos e encaminhados a um galpão da subprefeitura de Pirituba, localizada na Rua da Ligação, 100.