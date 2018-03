Prefeitura quer antecipar coleta de lixo e deixar 25 de Março mais limpa

SÃO PAULO - O secretário municipal de Serviços, Simão Pedro, afirmou nesta terça-feira, 23, que pretende mudar o horário da coleta de lixo nas ruas 25 de Março e outras vias comerciais do centro da capital paulista para a manhã, assim como já ocorre no Brás. A medida seria implantada até o final deste ano. "Isso evita que o lixo fique na rua a tarde toda, indo parar em bueiros e sendo rasgado por usuários de drogas", afirmou.

Desde o começo do ano, os comerciante do Brás passaram a deixar o lixo na porta dos seus estabelecimentos pela manhã a fim de ser recolhido pelas empresas contratadas pela Prefeitura. A avaliação do secretário é de que a mudança funcionou bem no bairro e por isso pode ser estendida a outras áreas da região central. O anúncio foi feito em evento na Associação Viva o Centro.