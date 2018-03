Prefeitura publica reajuste de inspeção e calendário 2011 A Prefeitura divulgou ontem o calendário da inspeção veicular 2011 e confirmou, em uma portaria publicada no Diário Oficial da Cidade, o novo valor da vistoria. Será mesmo de R$ 61,98, como o prefeito Gilberto Kassab (DEM) afirmou no dia 30. O período de agendamento da inspeção de veículos com placas de final 1 já começou. Mas as inspeções só podem ser feitas a partir de 1º de fevereiro.