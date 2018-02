Prefeitura publica lista de locais de reunião com alvarás em SP

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo acaba de publicar a lista dos chamados locais de reunião com alvará de funcionamento válido na cidade. A relação contém igrejas, salões de festa, clubes, cinemas e boates, entre outros. A ferramenta online também permite consulta por nome do estabelecimento. Nesse caso, porém, é preciso saber o registro oficial do local, não o nome fantasia.

O levantamento publicado mostra ainda quais locais têm laudo técnico assinado por engenheiro responsável ou Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento que atesta a segurança do endereço. A consulta pode ser feita pelo link: http://migre.me/d9HzH.