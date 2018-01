Prefeitura promete site para população vigiar coleta de entulho

A Prefeitura promete criar um site para a população vigiar a coleta de entulho e lixo em São Paulo. Pelo site, a população vai poder relatar atrasos nas ações de limpeza urbana e no horário da coleta de lixo das empresas contratadas pela Prefeitura. A promessa foi feita na manhã desta quinta-feira, 11, pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM).

Kassab e Moraes vistoriam retirada de entulho na Vila Prudente. Foto: José Luis da Conceição/AE

O prefeito fez o anúncio durante vistoria ao trabalho de limpeza de um terreno na Avenida Doutor Francisco Mesquita, na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. O terreno era usado para descarte irregular de entulho. O prefeito anunciou ainda que a Guarda Civil Metropolitana vai participar da fiscalização e repressão ao descarte irregular de lixo e entulho.

Durante a visita, o secretário de Transportes e Serviços, Alexandre de Moraes, ameaçou romper o contrato com as empresas de limpeza caso os garis entrem em greve na próxima semana. "Qualquer paralisação é conluio, é locaute. Se faltar gari, a empresa tem a obrigação de contratar outros funcionários, isso está previsto no contrato. Anulo (o contrato, em caso de greve), as cinco empresas já foram avisadas", disse.

O corte de verba nos serviços de limpeza já afeta a varrição de bairros nobres da cidade e a coleta de lixo, como mostra reportagem do Estado desta sexta. As empresas reclamam de corte de R$ 53 milhões na verba anual de R$ 300 milhões para o serviço. O prefeito garante que até o final do ano serão investidos R$ 903 milhões em todos os serviços de limpeza, incluindo coleta de rua.