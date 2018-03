Prefeitura promete reforma de R$ 13 milhões O governo municipal promete concluir até o fim do ano uma licitação de R$ 13 milhões para recuperar os imóveis em ruínas da antiga Sociedade Paulista do Trote. A administradora do Parque do Trote, Marília Fanucchi Ferraz, garante que é possível recuperar os casarões que estão com as paredes sustentadas por estacas de madeira.