Prefeitura promete acabar com todos alojamentos até 2012

O governo municipal não construiu nenhum alojamento para desabrigados de tragédias ou atingidos em remoções para obras desde 2005. Como opção, tem preferido o aluguel social - cerca de 12 mil famílias já são atendidas.

Na favela do Parque Real, as 320 famílias afetadas pelo incêndio da semana passada vão receber o programa a partir de hoje - até a conclusão do conjunto que ocupará o terreno, Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, 1.135 unidades habitacionais serão construídas.

Na segunda-feira, uma manifestação fechou uma pista da Marginal do Pinheiros. Moradores que estariam descontentes com a proposta da Prefeitura de aluguel de R$ 400 para quatro meses e garantia de moradia definitiva teriam promovido o protesto. Alguns comentaram ontem que a manifestação fora arquitetada por traficantes que não querem o fim do aglomerado.