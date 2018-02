Prefeitura promete abertura de mais duas casas culturais O Rio ainda aguarda a abertura de duas casas bem distintas da Miranda - e que estão com o cronograma de inauguração bem atrasado. Ambas são obras da prefeitura prometidas para ainda este semestre. O Centro Cultural João Nogueira, no antigo Imperator, espaço tradicional do Méier que estava abandonado havia 17 anos, será "um dos três ou quatro grandes palcos do Rio", garante o secretário de Cultura, Emilio Kalil.