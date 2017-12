Prefeitura proíbe circulação de caminhões na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo vai proibir a partir da próxima segunda-feira, 2, a circulação de caminhões de segunda a sexta-feira, entre 5 horas e 21 horas, pela Marginal do Pinheiros e pelas avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho.

A Prefeitura espera que a lentidão no trânsito nessas vias diminua em até 20% em horários de pico. Com a restrição, caminhoneiros que vão em direção a Santos não terão outra alternativa a não ser utilizar o Rodoanel.

Em evento no Sindicato das Empresas Transportadoras de Carga de São Paulo (Setcesp), o prefeito Gilberto Kassab anunciou também o fim do rodízio para os Veículos Urbanos de Carga (VUCs) no centro expandido. Eles poderão circular entre as 10h e 16h.

Até agora, os VUCs de placas com final par e ímpar se revezavam, podendo circular em dias alternados nessa região.

Motos. Já na pista expressa da Marginal do Tietê, o tráfego de motos estará proibido e o limite de velocidade para caminhões e veículos pesados passará de 90 km/h para 70 km/h. Nas primeiras semanas, não haverá aplicação de multas, apenas orientação.

(Com informações do Jornal da Tarde)