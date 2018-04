Prefeitura procura empresas para pagar 'mãozinhas'

Com essa estratégia, a CET pretende acrescentar 1,5 mil orientadores à equipe, que hoje conta com cerca de 900 profissionais, pagos pela Prefeitura com salário de R$ 635.

Como contrapartida, os interessados poderão expor suas marcas nas camisetas e bandeiras usadas pelos orientadores.

Para que uma entidade privada possa ser incluída no programa, ela deverá bancar o número mínimo de 300 orientadores. Os custos mensais chegariam a cerca de R$ 250 mil.

As empresas deverão custear, além do salário dos profissionais, gastos relacionados a transporte, alimentação das equipes e uniformes. / C.V.