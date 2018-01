Prefeitura pode fechar Paulista mais tarde no próximo domingo

Atualizada às 12h08

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo estuda fechar a Avenida Paulista para carros às 13h no próximo domingo, 25, após o fechamento dos portões das unidades de ensino que terão provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A afirmação foi feita nesta segunda-feira, 19, pelo secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto.

Segundo ele, as adequações no trânsito do viário serão divulgadas até essa terça-feira, 20. A proposta de Tatto é que a via volte a ser liberada para os automóveis às 17h, já durante o horário de saída da prova.

"Só não vou bater o martelo agora porque preciso conversar (com os técnicos) pra ver se não tem nenhuma faculdade em relação a isso", afirmou.

São ao menos três unidades de ensino no eixo da avenida com Enem no final de semana: os Colégios Dante Alighieri, Objetivo e São Luís. Ele classificou como positiva a abertura da Paulista para ciclistas e pedestres no último domingo, 18.

Tatto espera não ter problemas com o Ministério Público Estadual (MPE) durante a semana. Nos últimos meses, o órgão tem se mostrado contrário à política pública de mobilidade urbana e lazer na cidade de São Paulo. Na última sexta-feira, 16, a Prefeitura convidou os promotores e técnicos da Promotoria de Habitação de Urbanismo para o evento do final de semana, mas eles não foram.

"Foi importante a entrada do MPE para sugerir várias questões e agora é um passo a frente, a cidade tem outros problemas que precisamos cuidar também", sugeriu Tatto aos Ministério Público Estadual.

Para o prefeito Fernando Haddad (PT), posicionamentos sobre a Promotoria "não compete mais" a ele. "As informações que eu recebi são todas positivas. Tudo funcionamento bem, estamos recolhendo sugestões mas transcorreu com muita normalidade. As duas experiências prévias foram importantes"