Prefeitura planeja restrição maior na região do Morumbi A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também estuda adotar restrições para a circulação de caminhões nas ruas do Morumbi. Reportagem do Estado no dia 3 mostrou que o bairro virou rota de fuga para os veículos pesados, desde o primeiro dia da proibição na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho.