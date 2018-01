Prefeitura ouve acusado de criar o esquema O auditor fiscal Amilcar Cançado Lemos, apontado como criador do esquema de fraudes no Imposto sobre Serviços (ISS) durante a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD), deve prestar depoimento hoje à Controladoria-Geral do Município (CGM), órgão da Prefeitura de São Paulo que investiga em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE) a quadrilha acusada de desviar até R$ 500 milhões na capital.