Prefeitura oferece 52 vagas gratuitas para workshop sobre cachaça em SP

SÃO PAULO - A partir desta segunda-feira, 6, estão abertas as inscrições para a Cachaça Paulista de Alambique no Mercado Municipal Paulistano. O evento é promovido pela Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e acontece entre os dias 14 e 17 de junho.

No evento serão ministradas oficinas de como harmonizar a cachaça com a gastronomia, como preparar drinks com cachaça, diferenças entre as cachaças de Alambique e Coluna, com degustação. Também haverá uma oficina de análise sensorial.

Serão oferecidas 52 vagas gratuitas. As inscrições podem ser feitas pelo fone 3228-6363, de 2ª a 6ª, das 9h às 16h.