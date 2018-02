Prefeitura no interior só vai começar o expediente ao público em fevereiro Quem precisar da prefeitura de Campina do Monte Alegre, a 224 km da capital, terá de esperar até fevereiro. Decreto do prefeito Orlando Donizeti Aleixo (PSDB) afixado na entrada alerta que o expediente será apenas interno até 1.º de fevereiro.