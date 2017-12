Prefeitura negocia com sem-teto desocupação de prédio em São Paulo

SÃO PAULO - Representantes da Frente de Luta por Moradia (FLM) e da Prefeitura de São Paulo participarão de uma reunião na tarde desta quinta-feira, 7, para negociar a desocupação do prédio do INSS localizado na Avenida Nove de Julho, no centro da cidade. A reunião será realizada na Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), na Rua São Bento, na região central da capital.

Na madrugada de segunda-feira, 4, mais de dois mil sem-teto invadiram quatro edifícios abandonados no centro da capital. Os manifestantes - vítimas de despejo nos últimos meses e moradores de favelas sob ameaça de remoção - se recusam a aceitar bolsa-aluguel ou outros benefícios para deixar os imóveis.

Os manifestantes querem que os prédios sejam desapropriados para a construção de moradias populares. Os edifícios invadidos ficam nas Avenidas 9 de Julho, Ipiranga, São João e Prestes Maia.