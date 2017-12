Prefeitura não vai baixar valor de precatórios A Prefeitura de São Paulo informou ontem não ter a intenção de reduzir a verba anual destinada do orçamento ao pagamento de precatórios. Não é plano do governo municipal nos próximos quatro anos reduzir o que hoje já é gasto com os depósitos das indenizações obtidas por servidores e contribuintes na Justiça - hoje, a Prefeitura gasta 2,5% da sua receita líquida com os precatórios. A União estuda fazer acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) para estabelecer teto de 3% da receita de municípios e Estados com precatórios.