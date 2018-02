Prefeitura manda parar sete obras fraudulentas A Prefeitura determinou o embargo de mais sete obras de edifícios em São Paulo. Elas fazem parte da fraude no setor imobiliário, que envolveu outras 42 obras e desviou R$ 70 milhões dos cofres públicos. Os construtores colaboraram com a investigação do Ministério Público e da Corregedoria-Geral do Município. Como recompensa, a Procuradoria-Geral do Município tentava não paralisar as obras, mas não houve amparo legal.