Prefeitura libera site para reembolso da taxa de inspeção veicular

A Prefeitura colocou no ar, na tarde dessa terça-feria, 25, o site para que os motoristas solicitem reembolso da taxa da inspeção veicular para o exercício de 2013.

Quem pagou os R$ 47,44 da inspeção tem direito a pedir o reembolso da taxa, conforme decreto publicado no último dia 14.

Ao preencher os dados solicitados na página da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, como número do Renavan do veículo, o dono do veículo inspecionado irá dizer em qual conta bancária quer receber o reembolso. Se não tiver conta em banco, o motorista pode sacar o dinheiro via ordem de pagamento bancário.